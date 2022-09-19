سويسرا توقف منح تأشيرات دخول للروس بالشروط المبسطة

قررت سويسرا، اعتبارا من اليوم الاثنين، وقف منح تأشيرات دخول بالشروط المبسطة للمواطنين الروس.

جنيف – سبوتنيك. ويعني ذلك أن معاملة سويسرا للمواطنين الروس ستصبح مماثلة لمعاملتها لمواطني الدول الأخرى التي ليس لديها أي اتفاقات خاصة بهذا الشأن مع سويسرا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة السويسرية لوكاس ريدر، أن اتفاقية تيسير التأشيرات بين سويسرا وروسيا سيتم تعليقها اعتباراً من 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أنه في 12 سبتمبر الجاري، علق الاتحاد الأوروبي تماما اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، والتي كانت سارية منذ عام 2007، والآن ستطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لطلب التأشيرة، وستزداد المدة الزمنية لمعالجة الطلب.

يذكر أن اتفاقية النظام المبسط لإصدار التأشيرات والموقعة بين روسيا وسويسرا دخلت حيز التنفيذ منذ 1 شباط/فبراير 2011، سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة “شنغن”.