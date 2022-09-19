الرئيس الألماني يستبعد أن تؤدي الاجتماعات في لندن إلى أفكار جديدة بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تفضي الاجتماعات في لندن خلال حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية إلى أفكار جديدة حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.

سبوتنيك. جاءت تصريحات شتاينماير على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن ولقائه برؤساء غانا وإثيوبيا وفرنسا وسلوفينيا ومولدوفا والدول الاسكندنافية.

وصرح الرئيس الألماني لمحطة ZDF الألمانية بأن “هذه الاجتماعات ذات قيمة كبيرة، لكن لا نتوقع أنه في مثل هذه الاجتماعات على هامش مراسم الحداد والجنازة ستظهر مبادرات جديدة للحلول السلمية أو ستولد أفكارا جديدة حول كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية”.

ويقام حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر، في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر/ أيلول، وستقام جنازة الملكة الراحلة في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.