مصادر لـ"سبوتنيك": رئيس الإدارة الإقليمية التابع لكييف في نيكولاييف يهرب من المنطقة

أفادت مصادر خاصة في منطقة نيكولاييف، صباح اليوم الاثنين، عن هروب رئيس الإدارة الإقليمية في نيكولاييف التابع لكييف من المنطقة.
وذكرت مصادر أهلية في نيكولاييف لوكالة “سبوتنيك” عبر تقنية الفيديو أن رئيس الإدارة الإقليمية، فيتالي كيم، هرب من المنطقة خوفا من الإضرابات.
وأشارت المصادر: “بحسب معلوماتنا، فإن كيم (رئيس الإدارة الإقليمية) ليس في نيكولاييف، مؤكدين مغادرته إلى أوديسا هربا من الوضع الأمني في المدينة وتقدم القوات الروسية”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك