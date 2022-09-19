مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى

أوضح أحد المقاتلين الفرق الرئيسي بين العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والنزاعات الأخرى، وهو أن العالم كله الآن يقاتل بحكم الأمر الواقع ضد روسيا وجمهوريات دونباس.

وأضاف المقاتل فيتر من أرض المعركة: “إننا هنا نحارب بشكل أساسي ضد العالم بأسره، لأنه هنا في أوكرانيا، يتم تزويد الأشخاص الذين يقفون ضدنا بكل شيء. ونحن نقاتل هنا ليس فقط أمام التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وليس القوات المسلحة الأوكرانية فقط… هناك أيضا ما يكفي من المرتزقة من مختلف البلدان”.

أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو “حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مصدر: المرتزقة في مقاطعة خاركوف يطلقون النار على الناس ويصورون ذلك