الكرملين يرد على تصريحات كييف بشأن شبه جزيرة القرم

وقال بيسكوف: “جمهوريتا دونباس دولتان مستقلتان تعترف روسيا باستقلالهما وقد طلبتا المساعدة بضمان أمنهما من روسيا وهو ما تفعله موسكو، أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا، لذا فإن أي مطالبات لروسيا ستتلقى كييف ردًا مناسبًا”.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، الذي دعا على “شبكات التواصل الاجتماعي سكان شبه جزيرة القرم إلى الاستعداد لإنهاء ما أسماه “الاحتلال” القادم للمناطق، بما في ذلك تجهيز الملاجئ وتخزين ما يكفي من الماء، مشيرا إلى أن أوكرانيا بدأت بتطوير طرق إجلاء للسكان من شبه جزيرة القرم”.