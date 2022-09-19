الجيش الصومالي يعلن مقتل 75 عنصرا من حركة الشباب وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي ارتفاع عدد القتلى في صفوف “حركة الشباب” المتشددة إلى 75 عنصرا بالإضافة إلى القبض على العديد منهم، بالقرب من منطقة “ياسومان” في إقليم هيران بوسط البلاد، في إطار عملية عسكرية متواصلة.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، اليوم الاثنين لوسائل الإعلام “ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف حركة الشباب إلى 75 شخصا خلال عملية جرت أمس الأحد بوسط البلاد”.

وقال إنه تم “أسر العديد منهم”، مشيرا إلى “استمرار العملية”.

الحكومة الصومالية تعلن مقتل 35 عنصرا من “حركة الشباب” خلال عملية جنوبي البلاد

ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن “35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران”.