رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يعتبر سد النهضة "إنجازا عظيما"

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي، حاج إبراهيم توفا، مشروع سد النهضة “إنجازا عظيما”، داعيا الإثيوبيين إلى مواصلة دعمه لإكمال بنائه.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى موقع السد، بمنطقة جوبا بإقليم بني شنغول، الاثنين، رافقه خلالها وفد من المجلس المشترك للمؤسسات الدينية الإثيوبي، يضم ممثلين من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال حاج إبراهيم: “رأينا في سد النهضة إنجازا عظيما لا نستطيع التعبير عنه باللسان (…) لقد وفقنا الله وأنعم علينا حتى استطعنا اليوم بفضل الله وكرمه ثم بجهود أبنائنا وإخواننا أن ننال هذه الدرجة العظيمة التي لم نستفد منها منذ زمن طويل”.

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ودعا حاج إبراهيم الإثيوبيين إلى مواصلة دعم مشروع سد النهضة حتى اكتماله قائلا: “علينا أن نتعاون حتى نكمل بناء سد النهضة”.

كما دعا مصر والسودان إلى الاستفادة من هذا العمل الجليل (السد)، مشيرا إلى أن فائدته ليس قاصرة على الدول الثلاث بل تعم جميع الدول المجاورة لإثيوبيا.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي على أهمية استئناف المفاوضات لحل المسائل العالقة بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث.

كان مصدر مسؤول مطلع على مفاوضات سد النهضة، قال في تصريحات لإعلام مصري محلي قبل يومين، إن حالة الجمود السياسي بين الدول الثلاث، لا تزال قائمة، نافيا ما تردد بشأن توجه وفد مصري إلي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لموقع “مصراوي” إن النقاط الخلافية الرئيسية، التي تعيق استئناف المفاوضات، والتي تتمثل في ضرورة توقيع اتفاق ملزم لكل الأطراف، وأن يكون السد بغرض توليد الكهرباء وليس التخزين، ما زالت قائمة.

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كانت إثيوبيا أعلنت رسميا، الشهر الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، اليوم الجمعة، وتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه.

وتقدمت مصر بمذكرة احتجاج على الإجراءات الأحادية الإثيوبية لمجلس الأمن، مطالبة بتنفيذ البيان الرئاسي الأخير للمجلس حول السد مثار الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وتعتقد القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بحقها المشروع للاستفادة من نهر النيل.

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وكانت مصر قد أعلنت تلقيها رسالة من إثيوبيا، يوم 26 يوليو/تموز الماضي، تفيد باستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الملء الثالث الذي تنفذه إثيوبيا من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن السد.

وتعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 97 في المئة في أمور الري ومياه الشرب.

ويعدّ سد النهضة هو الأضخم في أفريقيا، بطاقة استيعاب تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. ووفقا لمدير مشروع السد الإثيوبي، تم إنجاز نسبة 95 في المئة من الأعمال الهندسية، بينما أُنجزت نسبة تزيد على 83 في المئة من إجمالي المشروع.