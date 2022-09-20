الديوان الأميري القطري يعلن توجه الأمير تميم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد توجه إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان نشره الديوان الأميري بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “سمو الأمير المفدى يتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بمقر المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية”

سمو الأمير المفدى يتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بمقر المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيلقي سموه خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري. https://t.co/4NIQDseHPG — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 19, 2022

ولفت البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سوف يلقي خطاب بلاده في اجتماعات الجمعية العامة غدا الثلاثاء.

وقال البيان: “وسيلقي سمو الأمير تميم بن حمد خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري”.