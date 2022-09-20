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الديوان الأميري القطري يعلن توجه الأمير تميم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد توجه إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان نشره الديوان الأميري بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “سمو الأمير المفدى يتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بمقر المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية”
ولفت البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سوف يلقي خطاب بلاده في اجتماعات الجمعية العامة غدا الثلاثاء.

وقال البيان: “وسيلقي سمو الأمير تميم بن حمد خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري”.

وكان الأمير القطري موجودا في المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء في الملكة إليزابيث الثانية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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