رئيس مجلس دبي الرياضي: قطاع الرياضة أسهم في الناتج المحلي لدبي بمقدار 2.3%

كشف رئيس مجلس دبي الرياضي، منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن القطاع الرياضي أسهم في الناتج المحلي للإمارة بمقدار 2.3%.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع “الإمارات اليوم”، أوضح منصور أن قطاع الرياضة حقق مكاسب عززت إسهاماته في الناتج المحلي السنوي لدبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنويا.

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تصريحات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جاءت اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وقال: بلغ إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي 2.3% لعام 2021، كما أن القطاع الرياضي بمختلف مجالاته يدعم توفير 105 آلاف فرصة عمل بمختلف التخصصات وبنسبة تصل إلى 3.8% من إجمالي التوظيف في دبي”.