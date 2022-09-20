أردوغان يؤكد حرص تركيا على الدفع بمسار السلام في اليمن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حرص بلاده على الدفع بجهود إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 أعوام، وإحلال السلام فيه.

القاهرة – سبوتنيك. قال أردوغان خلال لقائه في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على هامش انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “تركيا حريصة على استمرار دعم اليمن في كافة الأصعدة، خصوصاً في المجالات الإنسانية والتعليمية، وممارسة الضغوط اللازمة لدفع مسار السلام قدما وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن، والتنمية”.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بـ “العلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وجمهورية تركيا”، متطلعاً إلى “مزيد من التعاون الأوسع بين البلدين في مختلف المجالات”.

وثمن العليمي، “الموقف التركي الثابت إلى جانب الشرعية الدستورية في اليمن، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني”، على حد قوله.

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وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.