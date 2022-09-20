الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في نيويورك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة.

نيويورك – سبوتنيك. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية دور الصليب الأحمر في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وطالب الرئيس عباس الصليب الأحمر بضرورة تكثيف زيارات العائلات للأسرى وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الإدارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الأسرى الفلسطينيين.

وأطلع الرئيس عباس ضيفه على إجراءات وممارسات إدارات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة سياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد الذي يهدد حياة الأسرى، كما أطلعه على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وممارسات الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وشدد الرئيس عباس على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسرى وخاصة المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال.