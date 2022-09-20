نائب وزير الخارجية التركي: نعمل مع روسيا على تمديد اتفاق الحبوب

قال نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، لوكالة “سبوتنيك” إن “بلاده تعمل مع روسيا لتمديد اتفاق الحبوب آملين أن يستمر العمل لتحقيق جميع الأهداف”.

سبوتنيك. وقال أونال يوم الاثنين: “نتمنى أن نستمر في العمل وفقا لكل الشروط في هذا الصدد لتحقيق كل الأهداف المرجوة”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول، جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقالت الوزارة في بيانها: “أبحرت 6 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب”.

يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.