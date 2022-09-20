أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

سبوتنيك. وأوضح أردوغان أن بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وأشار الرئيس التركي في الوقت ذاته، إلى أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا.

وتابع أردوغان: “أدرك أنهم يريدون حقا إنهاء هذا العمل في أسرع وقت ممكن، على سبيل المثال، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل 200 أسير، هذا تطور جيد، لكن أوكرانيا يجب أن تكون في نفس الوقت قادرة على التفاهم مع روسيا، ويجب علينا وقف هذه الحرب”.

وأضاف أردوغان، بشأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: “تركيا، كدولة تتبع سياسة التوازن، تؤيد الاستماع إلى كلا الجانبين، ولهذا السبب لدينا رغبة ملحة في جمع هذين القائدين معا، دعونا نجمعهما معا، أردت دائمًا الاستماع لهما شخصيا، حتى الآن لم نتمكن من تحقيق ذلك، لكنني لا أفقد الأمل بهذا الصدد”.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكستانية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.

وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة “شريك محاور” منها تركيا.