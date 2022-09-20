الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين في مجال التحول الرقمي والشمول المالي

في الآونة الأخيرة أصبح مجتمعنا يتطور بشكل غير طبيعي وأصبح يمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد آخر تحدده ويقوم عليها مجموعة من التقنيات الحديثة والتي يتمثل أهمها في التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين.

وتعتبر الأخيرة في الذكر تقنية سلسلة الكتل، وتعرف هذه التكنولوجيا بناء على تعريف الكثير من المتخصصين هي عبارة عن إعادة الثقة والتضمين وكذلك الشفتفية في مختلف أنحاء العالم.

وبصفة عامة تعتبر البلوكشين تقنية غير دقيقة ويمكن أن تتسبب في وقوع الكثير من المشاكل لكن تتميز بانها تجد حلولا لكل هذه المشاكل، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين في مجالي التحول الرقمي والشمول المالي، فلنتابع سويا.

التحول الرقمي

تقوم التقنيات الرقمية على تحويل الاقتصاد الخاص بمجتمعنا منذ الستينات من رقمنة العمليات التجارية، ثم بعد ذلك النقاط التي تليها، ثم مشاركة الكثير من البيانات بكميات كبيرة وسهولة التداول أونلاين للأموال ثم وصولا إلى حدوث ثورة في عالم الهواتف الذكية، والتي قدرت بقوة حسابية ما يزيد عن 60% بنسبة قليلة من سكان كوكب الأرض حول العالم.

وفي الوقت الحالي الذي نعيشه يوجد حدية خاصة بالتقنيات الجديدة الرقمية، حيث أنه كانت تعتبر ان الطاقة الحاسوبية محفوظة داخل الشركات، هذا بالإضافة إلى ان كانت التقنية الخاصة بالمعلومات تتعلق بشئ أساسي من خلال اتباعها لنفس سياسات العمليات التجارية التي كانت في عهد الخمسينات من القرن العشرين، ولكن كان أكثر ما يميزها في ذلك الوقت أنها تقوم باالعمليات بشكل سريع وفي منتهى الدقة.

تكنولوجيا البلوكشين

وهي عبارة عن تقنية خاصة بسلسلة الكتل والتي سمح بها التوزيع العالمي الخاص بالقدرة على الحوسبة بكل سهولة ويسر وبساطة، وتعتبر تكنولوجيا البلوك تشين هي عبارة عن دفتر الأستاذ والذي يتم فيه تسجيل العمليات الخاصة بالمعاملات اليومية، فعلى سبيل المثال يتم تسجيل العملة الرقمية ولتكن البيتكوين وهي أحد العملات الرقمية المشفرة منذ زمن بعيد والتي تم الاعلان عنها بشكل رسمي، ويعتبر التبادل العام من خلال هذا الجانب هو الجانب الذي يثير الاهتمام بشكل كبير أكثر من اي جانب آخر.

ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي أصبح لأي شخص أنه يمكن أن يقوم بتنزيل الكود والبدء في التعدين، وذلك من اجل الحصول على البيتكوين وهي واحدة من أهم العملات الرقمية، هذا بالإضافة إلى القدرة على المشاركة في خلق أفكار جديدة للشبكة والتي تم بناؤها على الايثروم.

والمقصود من ذلك هو ان تقنية البلوكشين والتي تنشأ بسبب الاجزاء الكبيرة التي يتم مشاركتها من خلال أكثر من شخص فإن الشبكة تبني ثقة تجعل من الصعب أو شبه مستحيل أن يتم تسجيل الادخالات الشائنة، وكذلك لا يمكن حدوث أي تعديل في تغييير المعاملات التي قد تمت معالجتها بشكل فعلي.

وفي الآونة الأخيرة أصبحت تقنية البلوك تشين الرئيسية يتم تطبيقها في الكثير من المواقف، والتي بدورها تعمل على تحفيز المصادر القابلة للتجديد، وذلك في الشبكات القابلة للتجديد، وتم ذلك بعد أن أصبحت العملة الرقمية البيتكوين على تجاوز التطبيق الأصلي للعملة المشفرة، ومن ثم فإنه يترتب عليه تقليل الانبعاثات في الشحن العالمي وقدرة البنوك على أداء التحويلات بشكل أفضل من ذي قبل هذا بالأضافة إلى أنها أقل في التكلفة.

التحول الرقمي ودوره في وزارة الاتصالات

في ظل ما تسعى له الدول لاستخدام التحول الرقمي قامت وزارة الاتصالات المصرية بالتعاون بينها وبين جميع المؤسسات والاجهزة الخاصة بمصر السعي لانشاء منظومة رقمية بشكل كامل، وذلك من أجل تحقيق نقلة في عالم الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين، ويوجد الكثير من الانجازات التي حققتها الدولة بشأن هذا الصدد، هو أنه قامت الجهات المختصة بانهاء ربط ما يزيد عن 75 قاعدة بيانات خاصة بالحكومةوربطها ببعضها البعض، وذلك من خلال التعاون الذي تم بين هذه الجهات والجهات الرقابية الادارية، وذلك تحت شعار تنفيذ المشروع القومي الخاص بالبنية المعلوماتية الخاص بالدولة المصرية، والذي كان يهدف إلى السعي في تعزيز الرؤية الشاملة الخاصة بالتخطيط ومعالجة الازدواجية في البيانات، ويرجع السبب في ذلك في أن هذا المشروع يعتبر هو الأساس الذي قامت عليه مشاريع مصر الرقمية.

الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالشمول المالي

يعتبر التحول الرقمي هو واحد من أهم الركائز الأساسية في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ويرجع السبب في ذلك في ان معظم العملاء اتجهوا في الآونة الأخيرة إلى التعامل التطبيقات الالكترونية من أجل انهاء المعاملات الخاصة بهم بالمصارف، وفي ظل الوضع الراهن فإن الذكاء الاصطناعي يتمتلك قدرة حقيقة هو والتكنولوجيا المالية، والتي تتمتع بقدرة حقيقية على التغيير الخاص بطبيعة تقديم الخدمات المالية التي تتم بشكل تقليدي، فالتكنولوجيا التي يتم استخدامها الآن أصبحت قادرة على أن تجعل تنفيذ الخدمات المالية تتم بشكل أسرع، وبتكلفة أقل من تلك التي كانت من ذي قبل.

والمقصود بالتكنولوجيا المالية لمن لا يعرفها هي الخدمات او المنتجات التي يتم تقديمها بحيث تعتمد على تحسين أداء الخدمات المالية التقليدية، وأكثر ما يميز التكنولوجيا المالية بأنها سريعة وأرخص في التكلفة، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للكثير من الناس الوصول إليها بكل سهولة، وفي الكثير من الأحيان يتم الوصول إلى الكثير من الخدمات والخدمات من خلال شركات ناشئة.

وهذه الشركات الناشئة تساهم بحجم كبير في الوصول إلى عدد كبير من الأفراد والتي لا تتعامل مع القطاع المصرفي وبصفة خاصة جيل التسعينات وما بعده، حيث أنه هو الجيل الأكثر استخداما للهواتف الذكية في الكثير من جوانب الحياة.

هذا بالإضافة إلى ان السرعة الخاصة بالتطور في الخدمات التكنولوجية والتي يتم تقديمها من خلال الشركات الناشئة تعمل على تقديم العديد من الحلول المختلفة والمبتكرة الخاصة بالمشاكل المالية، هذا بالإضافة إلى أنها تقوم بتبسيط وتسهيل هذه العمليات، وعلى الرغم من كل السابق ذكره إلا أن هذه التكنولوجيا تشكل خطر على القطاع المالي يجب التحوط والاستعداد له وذلك من أجل تحقيق واستقرار الوضع المالي الخاص بالقطاع المصرفي.

ويرجع السبب في ذلك في أن التكنولوجيا المالية باختلاف أنواعها وتطبيقاتها تعتبر بمثابة تحديات قوية، بالإضافة إلى أنها فرص للكثير من المصارف وكذلك المؤسسات المالية، وذلك لانه تستطيع الشركات المالية السيطرة والاستحواذ على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، او أن تقوم بادماجها مع الكثير من الأعمال المختلفة للمؤسسة.

ومن أهم الأمثلة على التكنولوجيا المالية أنها تتوفر في الكثير من التطبيقات التي لها علاقة بالتعامل المالي مع الأفراد من

خلال العمليات التي يقوموا بها مثل التحويلات المالية التي تتم بين الأفراد من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، هذا بالأضافة إلى الامحافظ الالكترونية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وكذلك الماكينات الخاصة بالصرف الآلي من خلال الفيزا.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين وعلاقتهما في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، ونود أن نكون قدمنا لكم كل ما تودون معرفته حول هذا الموضوع.