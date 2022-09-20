الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما

استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية “بوكو” الاستراتيجية بوسط البلاد من أيدي حركة “الشباب” المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة لها وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع “راديو مقديشيو” الحكومي اليوم الثلاثاء أن “الجيش الصومالي استعاد تلك القرية الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب لمدة 13 عاما”.

ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن “35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران”.

هل تنجح القبائل الصومالية بعد دعمها من الحكومة في مواجهة حركة “الشباب”؟