بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: “تربط روسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان. يتم الحفاظ على حوار هادف على مستويات مختلفة، مما يساهم في توسيع تفاعل الأعمال في مجال الجيولوجيا، واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية”.

وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في آب/أغسطس.

وأضاف بوتين: “نتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك. دعت روسيا باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان، وتدعم جهود القيادة السودانية لهذه الغاية”.

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