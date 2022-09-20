متجر تطبيقات "آبل" يرفع أسعاره في أوروبا وعدد من الدول منها مصر الشهر المقبل

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية عن رفعها الأسعار في متجر تطبيقاتها الذكية في جميع أنحاء أوروبا وفي بعض الأسواق الآسيوية، وذلك خلال الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن متجر تطبيقاتها سيشهد زيادة في الأسعار ابتداء من 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لبيان رسمي من “آبل”، أمس الاثنين.

وستتأثر جميع البلدان التي تستخدم عملة اليورو، وكذلك السويد وكوريا الجنوبية وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام واليابان بارتفاع أسعار متجر تطبيقات “آبل”، بحسب البيان.

وستشهد جميع أسواق اليورو، باستثناء الجبل الأسود، تحرك السعر الأساسي لتطبيق متجر “آبل”، من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو في الشهر المقبل، بزيادة قدرها 20 بالمئة.

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وفيما لم توضح شركة “آبل” بالتفصيل سبب ارتفاع أسعار متجرها، ولكن في ظل معاناة اليورو والين مقابل الدولار القوي، من الواضح أن هذا مدفوع بتقلبات العملة التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لموقع “ذا فيرج”.