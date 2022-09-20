بوشيلين: إجراء الاستفتاء على انضمام دونباس إلى روسيا في الفترة من 23 و 27 سبتمبر

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء الشعبي على انضمام الجمهورية إلى روسيا، سيجرى في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونقلت الحركة العامة “جمهورية دونيتسك” عن بوشيلين قوله: “دونباس يعود إلى داره. أعتقد أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب. أطلب من النواب الدعم. مواعيد الاستفتاء – من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر”.

وأعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، أمس الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.

وقال كوفمان: “حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا… وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا… بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري”.

يشار إلى أن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا