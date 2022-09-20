وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين حول الملف النووي وقضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين تطورات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية الكبرى.

وقال الوزير القطري، إنه “ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مستجدات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي”، مضيفاً: “نتطلع إلى جهودنا التعاونية في هذا الصدد”.

سررت بلقاء سعادة الدكتور @Amirabdolahian، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتطلع لجهودنا التعاونية في هذا الصدد. #قطر_في_الأمم_المتحدة pic.twitter.com/10Cu0Vh2Vh — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 19, 2022

وفي السياق، بحث الوزير القطري مع المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، تطورات الملف نفسه، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى “آل ثاني”، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وبحث معه تطورات المفاوضات النووية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتضاءل فيه احتمالات التوصل لاتفاق نووي بين إيران والغرب، الذي يقول إن الرد الإيراني على المقترح الذي قدّمه الأوروبيون الشهر الماضي ليس مشجعاً.

وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول “5 + 1” – أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا – بالإضافة إلى ألمانيا – والاتحاد الأوروبي.

وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.

في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، ما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.