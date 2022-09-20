غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمته بانطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:

“يجب الاستمرار في إزالة جميع العوائق المتبقية لتصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا، نحن بحاجة إلى العمل وعلينا التصدي لأزمة سوق الأسمدة العالمية، والعالم لديه خلال العام الحالي ما يكفي من الأغذية لكن هناك مشكلة في التوزيع، هناك تقارير تفيد بأن هناك نقصا في الزراعة في غرب أفريقيا بسبب المشاكل في الأسعار والوصول للأسمدة”. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية، مجانا إلى الدول المحتاجة.

ولفت بوتين إلى حقيقة، أن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس بوتين: عرضنا لتوريد أسمدة روسية مجانا إلى الدول المحتاجة لا يزال دون أي رد

وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب: “وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان. أود التأكيد على ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف (طن) من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، لا يزال دون رد”.