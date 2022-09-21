الوسيط الأمريكي يجري مباحثات في نيويورك حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

التقى الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتين بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار المباحثات بخصوص ترسيم الحدود.

القدس– سبوتنيك. وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر قولها، إن “هوكشتين الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التقى اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بكل من إيال حولاتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وألون أوشفيتز وكيل عام وزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضافت المصادر بأن “اللقاء عقد لبحث مسودة الاتفاق التي يعمل هوكشتاين على بلورته بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لإنهاء النزاع على الحدود البحرية”.

وذكر الموقع أن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيلتقي في وقت لاحق هذا اليوم مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بحضور هوكشتين، لبحث مسودة الاتفاق”، مشيرا إلى أن “الجانبين الإسرائيلي واللبناني يتوقعان أن تقدم الولايات المتحدة مقترح الاتفاق النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

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وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي، نقلا، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقه بأن “اللقاء بين هوكشتين مع المسؤولين الإسرائيليين كان جيدًا ومثمرًا”.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

وتحاول إسرائيل ولبنان حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز منذ عام 1996.