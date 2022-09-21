حكومة ميانمار تعلن استلام مقاتلات"سو – 30" الروسية قريبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار زو مين تون، أن بلاده ستتسلم قريبا مقاتلات روسية من طراز “سو -30 إم إيه”، بموجب عقد لست طائرات من هذا الطراز، تم توقيعه في عام 2018.

بانكوك – سبوتنيك. وقال المتحدث لقناة “إم أر تي في”، اليوم الثلاثاء: “سيتم تسليم جميع الطائرات (من هذه الدفعة) قريبا”.

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وأضاف المتحدث أن رئيس الجمعية العامة ورئيس وزراء ميانمار الجنرال مين أونج هلين، زار، خلال إحدى زياراته الأخيرة لروسيا، مصنعا للطائرات في إيركوتسك، حيث يتم تجميع مقاتلات لميانمار، من أجل التعرف شخصيا على الطائرة.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة في ميانمار الجنرال مين اونغ هلاين، أن روسيا بدأت بتجميع مقاتلات “سوخوي – 30” في إطار عقد التوريد لصالح ميانمار.

وأضاف هلاين أن ميانمار لا تواجه عقوبات أمريكية عند شراء أسلحة روسية، لأنها مخصصة للدفاع، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات في الدفع، وأردف قائلا بهذا الصدد: “لقد فرضت الولايات المتحدة، فيما يتعلق بميانمار، بعض العقوبات على شراء المعدات العسكرية من الدول الغربية، لكن لا يمكنني القول إنها فرضت عقوبات على شراء المعدات العسكرية الروسية”.

وتابع: “ليس لدينا أي صعوبات، لكن هناك بعض المسائل حول المدفوعات وهناك بعض الصعوبات”.

وشدد قائد القوات المسلحة بأن ميانمار تشتري الأسلحة الضرورية من أجل الدفاع، لا لغرض الهجوم. قائلا: “على عاتقنا تقع مهمة الدفاع عن دولتنا ويجب على جميع البلدان أن تتفهم ذلك، ويجب على جميع البلدان ضمان أمنها”، مضيفا: “نحن لا نشكل تهديدا للدول الأخرى بأسلحتنا ومعداتنا العسكرية فنحن لا نهاجم أو نتدخل أبدا في سياسات الدول الأخرى وما نشتريه هو للدفاع عن دولتنا فقط، وبالتالي، نحن لسنا خائفين من هذه العقوبات”.

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كما أشار في نفس الوقت، إلى أن ميانمار مهتمة بشراء أسلحة جديدة من روسيا، بما في ذلك العربات المدرعة والأسلحة النارية الخفيفة، مؤكدا: “بالطبع، نحن مهتمون بجميع أنواع المعدات العسكرية، بما في ذلك المدفعية والدبابات والبنادق”.

وتابع: “إذا كانت المعدات تفي بمتطلباتنا، فسنفكر بالطبع بشراء معدات عسكرية أخرى في روسيا”، مضيفا: “بالإضافة إلى العقد الذي يتم تنفيذه حاليا لتزويد ميانمار بمقاتلات “سو- 30 إس إم”، فإن بلاده تشتري أيضا معدات نزع الألغام من روسيا.

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ويشار إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، كان قد أعلن بداية 2018، أن ميانمار ستشتري من روسيا 6 مقاتلات من طراز “سوخوي – 30” وتهتم أيضا بالمعدات العسكرية البحرية والبرية.

يذكر أن الأسلحة الروسية، أثبتت كفاءتها من خلال الخدمة في القوات المسلحة لميانمار، وعلى وجه الخصوص، المروحيات من طراز “مي – 24″ و”مي – 35″ و”مي – 17” ، بالإضافة إلي مقاتلات “ميغ – 29 ” وطائرات “ياك – 130” القتالية التدريبية ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز “بيتشورا – 2” وغيرها من المعدات العسكرية.