عباس يبحث مع ملك الأردن مستجدات القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني أطلع العاهل الأردني “على آخر المستجدات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية بالمنطقة”.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.

يذكر أنه من المرتقب أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة خطابا أمام الجمعية العامة يدعو فيه المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانخراط في “عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين”، وفق بيان للخارجية الفلسطينية الأحد.