المصالحة الروسي: منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تعرضت للهجوم 4 مرات في اليوم الماضي

موسكو – سبوتنيك . وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل أربع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي في محافظة حلب”.