سلوفاكيا تستدعي السفير الروسي بسبب تصريحات بشأن "مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري"

استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية، السفير الروسي، إيغور براتشيكوف، يوم الثلاثاء، بسبب تصريحات حول وضع مقبرة الجيش الإمبراطوري الروسي في قرية لادوميروف.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان: “تم استدعاء السفير الروسي إيغور براتشيكوف إلى وزارة الخارجية السلوفاكية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول فيما يتعلق ببيان صدر مؤخرا حول مزاعم تدنيس مقبرة عسكرية في لادوميروف”.

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ولفت البيان إلى أن “السفارة الروسية تعمدت إساءة استخدام مواضيع حساسة من أجل “تقسيم المجتمع ونشر المشاعر العدوانية” في سلوفاكيا”،وفقا لبيان الوزارة، وأكدت الخارجية أن “اتهامات التدمير المزعوم للمقبرة العسكرية في لادوميروف لم يتم تأكيدها بأي شكل من الأشكال”.

يذكر أن المتحدث باسم السفارة فيتالي جيتنيوك أكد في 15 سبتمبر أنه، بتوجيه من رئيس بلدية قرية لادوميروف في شرق سلوفاكيا، قامت جرافة بتدمير مقبرة جنود الجيش الروسي الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.

ولفت المتحدث إلى أنها “خطوة تجديفية” ودعا سلوفاكيا إلى الامتثال للاتفاقية الحكومية الدولية لعام 1995 بشأن أماكن دفن الجنود.