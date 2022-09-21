الدفاع الأرمينية: أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، إن أذربيجان انتهكت نظام وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، مضيفا أن الوضع مستقر حاليا.

يريفان – سبوتنيك . وكتب توروسيان عبر مواقع التواصل الاجتماعية: “في 20 سبتمبر/أيلول، وبتواتر معين، انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار، باستخدام أسلحة صغيرة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية”.

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وأضاف: “اعتبارا من الساعة 22:30 [06:30 مساء بتوقيت غرينتش]، كان الوضع على الحدود مستقرا، ولم يكن هناك أي إطلاق نار”.

يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.