نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال ستريموسوف لوكالة “سبوتنيك”: “بعد الاستفتاء، ستصبح مقاطعة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية”.
وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.
وسيحتوي الاستفتاء على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك