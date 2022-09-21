نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال ستريموسوف لوكالة “سبوتنيك”: “بعد الاستفتاء، ستصبح مقاطعة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية”.

وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.