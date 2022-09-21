المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الـ21 متعدد الأطراف

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال شولتز خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “السؤال الرئيسي الذي نواجهه كمجتمع دولي هو: هل سنتمكن من الوقوف معا وضمان بقاء العالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ علينا فعل ذلك”.

وأضاف شولتز أن ميثاق الأمم المتحدة لن يكون سوى قطعة من الورق إذا لم تتم إدارة النظام الدولي.

وتابع شولتز إنه إذا لم يواصل المجتمع العالمي تطوير وتعزيز النظام الدولي، فإن القواعد ستمليها البلدان ذات القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.