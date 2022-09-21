البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" لأوكرانيا

وقع البنتاغون و”AeroVironment” عقد إنتاج طائرات “سويتش بليد 600” (Switchblade 600) بقيمة 2.2 مليون دولار لتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية في 20 سبتمبر/أيلول.

تتضمن قائمة العقود المزعومة لمساعدة أوكرانيا في إطار برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا عددًا من العقود مع الشركات المصنعة للأسلحة (Javelin وStinger وHIMARS وSwitchblade 300 وSwitchblade 600 المسيرة، إلخ) والمعدات (مستقبلات الراديو، الرادار، البصريات، إلخ). طائرات “Switchblade 600” المسيرة، لا تزال في مرحلة التطوير والنماذج الأولية، تاريخ العقد هو 15 سبتمبر/أيلول.

وجاء في الوثيقة: “يشتري البنتاغون منتجات دفاعية بشكل مباشر من المؤسسات الصناعية لدعم أوكرانيا في إطار المساعدة الأمنية لأوكرانيا. خصص الكونغرس 6 مليارات دولار لتمويل برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا للسنة المالية 2022. من المتوقع أن تكتمل عقود الاستبدال على مدى عدة سنوات حيث أن العديد من العناصر الموردة إلى أوكرانيا، مثل الذخائر المتقدمة، لها فترات إنتاج تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات”.