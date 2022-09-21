البنتاغون لا يستبعد إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصدر في الجيش الأمريكي.

وقال المصدر: “الدبابات على جدول الأعمال الآن، إلى جانب قضايا أخرى. نحن ندرس ونخطط للمستقبل ما هي الأسلحة والمعدات العسكرية التي سيحتاجون إليها”.

وفقًا لمتحدث باسم البنتاغون، تدرس الولايات المتحدة خيارات دعم طويل الأجل لكييف، والتي بموجبها سيتم استبدال المعدات السوفيتية العاملة مع القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة حديثة من دول الناتو.