بوتين يعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر/أيلول الجاري: “نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات”.
وقال بوتين مخاطبا الروس “سوف ندعم القرار بشأن مستقبلهم، والذي سيتخذه غالبية سكان مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزابوروجيه وخيرسون”.
في 19 سبتمبر الجاري، ناشدت الغرف العامة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا. في اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أن الاستفتاء سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.
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