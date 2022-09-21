شويغو: خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت 5937 شخصا

موسكو – سبوتنيك. وقال شويغو خلال كلمة متلفزة، على قناة “روسيا 24″: لا يسعني إلا أن أذكر الخسائر. بلغت الخسائر 5937 شخصا. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة”.

في غضون ذلك، أعلن شويغو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها، قائلا: “في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 201-202 ألف شخص. والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر. في الوقت نفسه، مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368”.