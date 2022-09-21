إيران تعلن القبض على رعايا من 3 دول أجنبية في احتجاجات طهران

أعلن السلطات الإيرانية، القبض على رعايا أجانب الليلة الماضية، في الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة طهران.

وقال محافظ طهران، محسن منصوري، إنه “يمكن رؤية آثار تدخل بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية بوضوح في قضايا طهران الأخيرة، مؤكدا “القبض على رعايا 3 دول أجنبية خلال اعتقالات الاحتجاجات في طهران الليلة الماضية”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

الأمم المتحدة تدعو إيران لإجراء تحقيق نزيه في حادثة وفاة مهسا أميني

وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن “المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة”، مشيرة إلى أن “بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة”.

وأضافت أن “قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين”.

في هذه الأثناء، زعمت وكالة “رويترز” أن “متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني”.

وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.