رئيس أركان الجيش الإيراني: لن نسمح بأن تنسى مرحلة الدفاع المقدس

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، بأن الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد.

وقال باقري خلال لقاء قائد الثورة مع قادة مرحلة الدفاع المقدس، “نعتبر أنفسنا ملزمين بصون تاريخ الدفاع المقدس من كل الأكاذيب والتحريفات وألا نسمح بأن تُنسى تلك الفترة المشرفة”، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

خامنئي يتحدث عن “فترة الدفاع المقدس” ويؤكد أن الاستكبار العالمي دفع صدام حسين للحرب على إيران

وتابع: “طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الإيراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي، بفضل القيادة الحكيمة للإمام الخميني طاب ثراه والتضحيات التي قدمها هذا الشعب للخلاص من هيمنة المستكبرين”.

وأوضح قائلا: “إنه من دواعي الشرف أنه في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وعشية الذكرى الثانية والأربعين لملحمة المقاومة وانتصار الأمة الإيرانية في الدفاع المقدس، الذي يضمن كرامة وهوية وأمن وشرف ومجد الشعب الإيراني العظيم وقيمه السامية للثورة الإسلامية يتم تكريم صانعي الجهاد والشهادة”.