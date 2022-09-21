دراغي: الاستفتاءات في دونباس انتهاك للقانون الدولي

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الاستفتاءات المقبلة في دونباس والأراضي التي حررتها القوات المتحالفة بشأن انضمامها إلى روسيا بأنها “انتهاك للقانون الدولي”.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “حتى الآن، لم تظهر روسيا رغبتها في إنهاء الصراع؛ الاستفتاءات على الاستقلال في دونباس هي انتهاك آخر للقانون الدولي، وهو ما ندينه بشدة”.
في 19 سبتمبر/ أيلول، ناشدت الغرفتان العامتان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رئيسي الجمهوريتين دينيس بوشيلين وليونيد باشنيك بمبادرة لإجراء استفتاءين على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا. وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أن الاستفتاء سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.
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