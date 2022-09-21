دراغي: الاستفتاءات في دونباس انتهاك للقانون الدولي

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “حتى الآن، لم تظهر روسيا رغبتها في إنهاء الصراع؛ الاستفتاءات على الاستقلال في دونباس هي انتهاك آخر للقانون الدولي، وهو ما ندينه بشدة”.