وفاة مواطنين روسيين إثنين إثر تحطم مروحية كانا على متنها في تركيا.. صور

قالت وزارة الداخلية التركية على تويتر اليوم الأربعاء إن روسيين توفيا إثر تحطم طائرة هليكوبتر مخصصة لإخماد الحرائق تحطمت في تركيا كانت قد أقلعت لإخماد حريق في مدينة مرماريس.

وتوفي شخصان من أصل سبعة كانوا على متن المروحية الروسية الصنع التابعة لإدارة الإطفاء وأصيب 5 آخرون. وثبت أن المهندس الروسي ألكسندر ياكوفليف والفني أليكسي فولكوف توفيا نتيجة الحادث. كما نُقل الكابتن إيليا إيفسينكو ومساعد الطيار إيغور توركوف والفني غيورغي أونوشين والطيار التركي عمر كان شاكر وممثل الإدارة العامة للغابات كنان إرديم إلى المستشفيات في المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف. وتُظهر الصور التي تم تداولها في وسائل الإعلام من مكان الحادث عبارة “فلاديفوستوك أفيا”على جسم المروحية.

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