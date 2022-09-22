بايدن: لا يمكن الفوز بالحرب النووية أو السماح باندلاعها أبدا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي منتصر في الحرب النووية، مشددا على أهمية عدم السماح باندلاع مثل هذا النوع من الحروب.

القاهرة – سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يمكن للحرب النووية أن تقود لأي فوز، ولا يمكن السماح باندلاعها أبدا”.

وأضاف “بغض النظر عما يحدث في العالم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير حاسمة للحد من التسلح”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد، لكنها لا ترى حتى الآن الحاجة إلى زيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.

وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم، أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.

البيت الأبيض: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد.. ولكن لا حاجة لرفع التأهب

وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: “حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم”.