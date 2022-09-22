بمشاركة 1444 زورقا.. إيران تجري الخميس عرضا بحريا في مياه الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، عن إقامة عرض بحري غدا الخميس بمشاركة مئات الزوارق في مياه الخليج بمنطقة بندر عباس.

جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية عن المتحدث باسم قوات الحرس الثوري العميد رمضان شريف.

وبندر عباس هي مركز محافظة هرمزكان جنوبي إيران، وهي مركز البحرية الإيرانية.

وقال شريف إن العرض البحري المقرر غدا الخميس يأتي بالتزامن مع “أسبوع الدفاع المقدس”، لافتا إلى أن العرض سيتم “بمشاركة 1444 زورقاً ثقيلاً وشبه ثقيل وخفيف للتعبئة البحرية ووحدات بحرية مختارة من الجيش والحرس الثوري بالقرب من شواطئ الخليج الفارسي”.

وأكد أن مقاتلات الجيش والحرس الثوري ستجري عرضا جويا بالتزامن مع العرض البحري.

إيران: الولايات المتحدة تلقت “9 صفعات” منا في الخليج

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن الولايات المتحدة تلقت “9 صفعات قوية” من إيران في الخليج، مشيرا إلى أن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت.

وقال تنكسيري في خطاب له وقتها: “هيبة السفن والمدمرات الأمريكية قد تدهورت في الخليج، ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وأستراليا، المرور عبر مياهنا الإقليمية”.