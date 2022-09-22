تركيا: إجراء استفتاءات في أجزاء من أوكرانيا يقوض المساعي لإحياء العملية الدبلوماسية

أعربت الخارجية التركية عن قلقها من الاستفتاء المقرر إجراؤه في بعض الأجزاء الأوكرانية للانضمام إلى روسيا، معتبرة أن مثل هذه الاستفتاءات تقوض المساعي الأمنية لإحياء العملية الدبلوماسية.

أنطاكيا – سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان، مساء الأربعاء، إن “إجراء استفتاءات في أجزاء من أوكرانيا يقوض المساعي الرامية لإحياء العملية الدبلوماسية ويعمق عدم الاستقرار”.

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وأضافت: “نعرب عن قلقنا حيال محاولات إجراء استفتاء أحادي الجانب في أجزاء من أوكرانيا تقع تحت سيطرة روسيا”.

في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.

أيضا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث شدد ممثلو الإقليمين أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.