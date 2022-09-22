كوبا تدين العقوبات الأحادية الجانب ضد روسيا والتدخل في شؤون بيلاروسيا

مكسيكو- سبوتنيك . وقال باربليا، متحدثا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نحن نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس، ونجدد مرة أخرى رفضنا للعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على روسيا”.

يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم”، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.