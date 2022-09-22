رئيس الوزراء المجري يشرح فوائد رفع العقوبات المفروضة على روسيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.

ونقلت صحيفة “ماغيار نمزت” عن أوربان، قوله في اجتماع للائتلاف الحاكم لأحزاب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي: “إذا تم رفع العقوبات، ستنخفض الأسعار على الفور بمقدار النصف، وسينخفض ​​التضخم أيضًا. ومن دون عقوبات، سيتعافى الاقتصاد الأوروبي ويمكن أن يتجنب الركود الوشيك”.

وجدد رئيس الوزراء المجري التأكيد أن العقوبات هي سبب المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم، وقال: “عندما تم فرض هذه العقوبات في بروكسل مطلع الصيف، لم يعد البيروقراطيون الأوروبيون بذلك، ووعدوا بأن العقوبات ستضرب روسيا وليس الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن العقوبات المفروضة تسبب الضرر لأوروبا أكثر من روسيا”.

وحث أوربان أعضاء الائتلاف الحاكم على “بذل كل ما في وسعهم لترفع أوروبا هذه العقوبات في موعد لا يتجاوز نهاية العام”.