زعيم صرب البوسنة: انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو مستحيل

وقال دوديك لوكالة “سبوتنيك”: “الشعب الصربي وجمهورية صربيا لا يؤيدان انضمام (البوسنة والهرسك) إلى الناتو، وهذا هو موقفنا الدائم، رغم كل الأحداث على الساحة العالمية والضغوط والعوامل المختلفة، التي تدفع باتجاه مثل هذا القرار للانضمام إلى الناتو” .

وأشار دوديك إلى أن لشعب جمهورية صربيا قراره الخاص بشأن هذه المسألة، بما في ذلك قرار برلمان جمهورية صربيا، الذي يستحيل بموجبه الانضمام إلى الناتو.

وشدد السياسي على أنه “على الأقل يجب أن يمر هذا الإجراء بخطوات معينة في البرلمان، وأنا متأكد من أن مثل هذا القرار لن يمر في البرلمان، وبالتالي فإن وجودنا في الناتو في المستقبل أمر مستحيل تمامًا”.

واعترفت روسيا الاتحادية باستقلال البوسنة والهرسك في 27 نيسان/أبريل 1992. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 26 كانون الأول/ديسمبر 1996.