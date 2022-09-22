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تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.

© Sputnik . Mikhail Golenkovسفينة صغيرة مضادة للغواصات “ألكسين” خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov
سفينة صغيرة مضادة للغواصات “ألكسين” خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

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سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov

الزورق الصاروخي الكبير “ديميتروفغراد” من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

الزورق الصاروخي الكبير “ديميتروفغراد” من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورالزورق الصاروخي الكبير “ديميتروفغراد” من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

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الانتقال إلى بنك الصور
الزورق الصاروخي الكبير “ديميتروفغراد” من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov

سفينة الصواريخ الصغيرة “أودينتسوفو” مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

سفينة الصواريخ الصغيرة “أودينتسوفو” مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov

زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، “تشوفاشيا” مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، “تشوفاشيا” مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkovسفينة صغيرة مضادة للغواصات “أليكسين” خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov
سفينة صغيرة مضادة للغواصات “أليكسين” خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Mikhail Golenkov

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سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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