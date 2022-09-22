تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي

عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.