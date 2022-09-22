الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا أسيرا من أوكرانيا

وكشفت في بيان: “نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة”.