حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وكتب حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده”.

#محمد_بن_راشد: في #اليوم_الوطني_السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا..وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله.@HHShkMohd pic.twitter.com/uiGSxuylJ7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 22, 2022

وتابع: “وأدعو الله أن يديم عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا وأخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معا وعزّنا معا، وحاضرنا ومستقبلنا معا أبدا بإذن الله”.