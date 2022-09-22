تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه – 308"

تصنع روسيا مجموعة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ومنها بندقية كلاشنيكوف الهجومية “إيه كيه – 308″، التي تمثل نسخة مطورة من البندقية الأسطورية “إيه كيه – 47”.

وانتشر استخدام “إيه كيه – 308” كسلاح هجومي بتصميم متطور يلبي متطلبات جنود المستقبل، حسبما يقول موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي، الذي أوضح أنها تستخدم طلقات واسعة الانتشار عيار (7.62 * 51 ملم)، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE / الانتقال إلى بنك الصور بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف “إيه كيه – 308” بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف “إيه كيه – 308” © Sputnik . RAMIL SYTDKOVE / الانتقال إلى بنك الصور

تستخدم النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف “إيه كيه – 47” طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).

“إيه كيه – 12″… بندقية الجيش الروسي في القرن الـ21 (فيديو وصور)

ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد البندقية “إيه كيه – 308” بـ “دبشك” مقاوم للصدمات، إضافة إلى تصميم متطور للسبطانة يسهم في زيادة دقة إصابة الهدف من مسافات بعيدة.

كلاشينكوف “إيه كيه 47″… بندقية الـ”100 جيش”

كما تم تجهيز البندقية بكاتم صوت وسكينة قتالية مع تصميم يسمح بإضافة أنواع مختلفة من أجهزة الرؤية على الجزء العلوي من البندقية.

كما يمكن تزويد البندقية “إيه كيه – 308” بقاذف قنابل تحت الجزء الأمامي من السبطانة (الماسورة) مما يوفر للجندي قوة نيرانية أكبر وقدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المعادية.

إيديكس 2021 بندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر… صور

ولا تختلف بندقية “إيه كيه – 308” عن النسخ السابقة من البنادق الهجومية الروسية في ميزة العمل الشاق في جميع الظروف الجوية وسهولة الصيانة.

إيديكس 2021 بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة… صورة

ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة بمدى مؤثر يصل إلى 800 متر.

© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف “إيه كيه – 308” بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف “إيه كيه – 308” © Sputnik . RAMIL SYTDKOVE

ويصل طول البندقية إلى 94.5 سنتيمتر تقل إلى 69.5 سنتيمتر في وضع الطي ويصل طول السبطانة (الماسورة) إلى 41.5 سنتيمتر، بينما يقدر وزنها فارغة بـ 4.3 كيلوغرام وتصل سعة مخزن الطلقات الخاصة بها إلى 20 طلقة.