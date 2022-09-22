العراق يعلن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة تعنيف ضد النساء

أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الخميس، تصاعد عدد دعاوى معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى يونيو/حزيران.

ولفتت إحصائية مجلس القضاء الأعلى في العراق، التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، “واع” إلى تسجيل تصاعد في عدد دعاواها خاصة خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.

وأشارت الإحصائية إلى أن “المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال”.

وأضافت: “كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622 دعوى”.

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وأشارت الإحصائية إلى أن النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل “عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت مابين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن”.

ونقل بيان المجلس الأعلى للقضاء عن قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالى، سيف حاتم، قوله إن “جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الخلافات الأسرية نظراً لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال”.