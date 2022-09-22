74 % من الوفيات في العالم بسبب الأمراض غير المعدية

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن نسبة 74% من الوفيات في العالم.

لفت تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن مواجهة هذه الأمراض يمكن أن ينقذ حياة عشرات الملايين من البشر حول العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربية، اليوم الخميس.

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وأوضح التقرير أن الأمراض غير المعدية التي ينتج بعضها عن اتباع أنماط حياة غير صحية، تؤدي إلى وفاة 41 مليون شخص سنويا، بينهم 17 مليونا أقل من سن الـ 70 عاما.

وأشار التقرير إلى أن غالبية تلك الأمراض يمكن الوقاية منها في حالة اتباع إجراء مبكرة لمحاربتها، مشيرا إلى أنها تشمل أمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى مرض السكري، الذي يمكن تجنب آثاره السلبية على صحة الإنسان باتباع نمط حياة صحي.

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وبحسب التقرير، فإن أهمية مكافحة تلك الأمراض وتجنب أسباب الإصابة بها يحد بطريقة غير مباشرة من نسب الوفيات بسبب الأمراض المعدية التي تكون أكثر ضررا للمصابين بتلك الأمراض.

ولفت التقرير إلى أن سكان الدول النامية يكونون أكثر عرضة للوفاة بالأمراض غير المعدية بسبب عدم وجود الرعاية الصحية اللازمة للوقاية منها.