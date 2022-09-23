إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز حوارة العسكري

أصيب فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح وصفت بالحرجة، عقب تنفيذه عملية دهس استهدفت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري شمال الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له﻿؛ “تقارير أولية: وردت أنباء قبل قليل عن عملية دهس قرب قرية حوارة قرب نابلس حيث تم تحييد المخرب. التفاصيل قيد الفحص”.

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وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن “عملية الدهس في حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة مجند إسرائيلي بجروح طفيفة، وإطلاق النار على المنفذ وحالته حرجة”.

وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة “سبوتنيك”، إن “قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحاجز الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، ودفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان”.