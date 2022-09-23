هيئة الأركان العامة: التجنيد المقبل في روسيا غير مرتبط بالعملية العسكرية الخاصة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن أنشطة التجنيد الإجباري المرتقب في روسيا، لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الخميس، إن التجنيد الإجباري المرتقب سيتم ضمن الإطار الزمني الذي تحدده التشريعات الروسية، وبطريقة مخطط لها مسبقا.

وأضاف أن “جميع المجندين سيرسلون، وبغض النظر عن تخصصاتهم، إلى الوحدات، وسيؤدون الخدمة العسكرية على أراضي روسيا الاتحادية”.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط ومن لديهم الخبرة القتالية، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.